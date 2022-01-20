Названы самые популярные и самые редкие имена для детей, родившихся в 2021 году в Псковской области

Стали известны самые популярные и самые редкие имена детей, которые родились в 2021 году. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональный комитет юстиции.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Иван, Михаил, Дмитрий, Даниил, Артём, Александр, Максим, Матвей, Кирилл. Девочкам чаще всего доставались имена Ева, Анастасия, Ксения, София, Анна, Виктория, Мария, Алиса, Варвара, Полина.

Самыми редкими в Псковской области именами для мальчиков в прошлом году были Моисей, Есений, Велигор, Ефрем, Велес, Ефим, Никодим, Эммануил, Иоанн, Елизар. Девочкам достались такие непопулярные имена как Агнешка, Глафира, Евдокия, Хельга, Зоряна, Яснолика, Олесия, Феврония, Павла.

Жители Псковской области также называли детей двойными именами: Александра-Иосефина, Ева-Виктория, Данил-Наиль,.

В региональном комитете уточнили, что имен связанных с актуальной политической и экономической повесткой, детям не давали.