Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Великих Луках. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Великих Луках. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
По имеющейся информации, авария произошла в 6:22 около дома №19 на улице Дружбы.
48-летний водитель Peugeot Boxer не предоставил преимущество 81-летнему мужчине, переходящему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных от наезда травм пенсионер скончался на месте происшествия.
По имеющимся сведениям, водитель был трезвым.
Как уточнили в ОМВД России по городу Великие Луки, сбивший мужчину микроавтобус является общественным транспортом, но на момент ДТП перевозка пассажиров не осуществлялась.