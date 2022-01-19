Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Великих Луках. Об этом сообщает Псковское агентство информации.



По имеющейся информации, авария произошла в 6:22 около дома №19 на улице Дружбы. 48-летний водитель Peugeot Boxer не предоставил преимущество 81-летнему мужчине, переходящему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных от наезда травм пенсионер скончался на месте происшествия. По имеющимся сведениям, водитель был трезвым.