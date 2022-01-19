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Происшествия / ДТП

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

19 января 2022 года, 10:13

Водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Великих Луках. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Фото: vluki.ru

По имеющейся информации, авария произошла в 6:22 около дома №19 на улице Дружбы.

48-летний водитель Peugeot Boxer не предоставил преимущество 81-летнему мужчине, переходящему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных от наезда травм пенсионер скончался на месте происшествия.

По имеющимся сведениям, водитель был трезвым.

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Фото: vluki.ru

Как уточнили в ОМВД России по городу Великие Луки, сбивший мужчину микроавтобус является общественным транспортом, но на момент ДТП перевозка пассажиров не осуществлялась.

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