Энергетики ликвидируют последствия циклона «Герхильд» в Псковской области

Энергетики занимаются ликвидацией последствий циклона «Герхильд» в Псковской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Россети Северо-Запад». В работах участвуют 65 бригад и 65 единиц техники.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» заранее перешёл в режим повышенной готовности. Вечером 17 января в регионе начался снегопад и сильный штормовой ветер.

Осадки при температурах, колеблющихся в районе 0 градусов способствуют образованию льда на проводах.

Энергетики добираются до линий электропередач через сугробы и повалившиеся деревья.

Социально значимые объекты обеспечили электроэнергией в полном объёме. Жители Псковской области, оставшиеся без света, получают электричество через передвижные генераторы. Энергетики продолжат работать до полной ликвидации последствий циклона.