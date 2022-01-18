Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Энергетики ликвидируют последствия циклона «Герхильд» в Псковской области

18 января 2022 года, 11:46

Энергетики занимаются ликвидацией последствий циклона «Герхильд» в Псковской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Россети Северо-Запад». В работах участвуют 65 бригад и 65 единиц техники.

Энергетики ликвидируют последствия циклона «Герхильд» в Псковской области

pixabay

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» заранее перешёл в режим повышенной готовности. Вечером 17 января в регионе начался снегопад и сильный штормовой ветер.

Осадки при температурах, колеблющихся в районе 0 градусов способствуют образованию льда на проводах.

Энергетики добираются до линий электропередач через сугробы и повалившиеся деревья.

Социально значимые объекты обеспечили электроэнергией в полном объёме. Жители Псковской области, оставшиеся без света, получают электричество через передвижные генераторы. Энергетики продолжат работать до полной ликвидации последствий циклона.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Реставрационные работы стартовали на двух объектах культурного наследия в Пскове
До -11 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 19 января
Круговое движение предлагается организовать в Печорах на месте ДТП, в котором погибли пять человек
К переходу в закрытый режим работы готовы все интернаты Псковской области
Незаконный ввоз двух грузовых транспортных средств выявили псковские таможенники
Свыше 200 км дорог планируют отремонтировать в Псковской области по нацпроекту в 2022 году
258 псковичей оштрафовали за нарушение масочного режима на прошедшей неделе
Туристы хотели бы передвигаться по Пскову на машинах бизнес-класса
В Пскове подготовили купель для купаний в Крещение

Комментарии

Авторизация
No comments
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.