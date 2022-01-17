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Досуг / Погода

Циклон «Герхильд» принесет порывистый ветер и снежный буран в Псковскую область

17 января 2022 года, 11:35

Циклон «Герхильд» принесет в Псковскую область сильный порывистый ветер и снежный буран. Об этом «Россети Северо-Запад» сообщают в своем Телеграм-канале.

Псковский, Архангельский, Новгородский, Вологодский и Мурманский филиалы «Россети Северо-Запад» работают в режиме повышенной готовности.

К оперативному восстановлению электроснабжения подготовили 558 аварийных бригад и 995 единиц техники. При появлении необходимости обеспечения резервного энергоснабжение социально значимых объектов используют 141 дизельный генератор общей мощностью 14 МВт.

Специалисты считают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

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