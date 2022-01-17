Семь человек погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю, с 10 по 16 января, в результате дорожно-транспортных происшествий в Псковской области погибли семь человек, травмы различной степени тяжести получили 11, в том числе один ребёнок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД.
Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»
За данный период сотрудники полиции пресекли 1 тыс. 862 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения и выявили 12 дорожно-транспортных происшествий. С 10 по 16 января за руль в нетрезвом виде сели 35 водителей, шесть из них сделали это повторно.