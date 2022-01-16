Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Правосудие

Юный пскович предстанет перед судом за кражу порядка 500 тысяч рублей

16 января 2022 года, 16:34

17-летний пскович предстанет перед судом за кражу денежных средств в размере около полумиллиона рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Псковской области. 

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении псковского подростка, обвиняемого в совершении кражи в крупном размере с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, в ноябре 2020 года 16-летний юноша незаконно проник в квартиру подруги матери в Пскове через балкон. Злоумышленник украл почти 500 тыс. рублей.

Скрывшись с места преступления, он купил три смартфона популярного бренда в магазине цифровой техники для себя, своей девушки и девушки друга, который был с ним на момент траты украденных денег. 

Также подросток вместе с друзьями купил несколько подержанных отечественных автомобилей, на которых молодые люди катались до отправки на металлолом.

Следователи вместе с полицейскими вышли на след предполагаемого злоумышленника, изъяли два купленных на похищенные деньги смартфона и добились частичного возмещения ущерба пострадавшей.

Следствие собрало достаточно доказательств, что дало возможность направить в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новый штамм омикрон зафиксировали в Псковской области
Стали известны личности погибших в ДТП в Печорах
Еще 135 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
Более 32 тысяч человек ревакцинировались в Псковской области
Пять человек погибли в результате ДТП в Печорах
В небе над Псковским районом запечатлели северное сияние
Светлана Мельничук: При принятии законопроекта о QR-кодах в общественных местах важно не перегнуть палку
В Псковском районе рейсовый автобус попал в тройное ДТП
125 случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.