Юный пскович предстанет перед судом за кражу порядка 500 тысяч рублей

17-летний пскович предстанет перед судом за кражу денежных средств в размере около полумиллиона рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Псковской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении псковского подростка, обвиняемого в совершении кражи в крупном размере с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, в ноябре 2020 года 16-летний юноша незаконно проник в квартиру подруги матери в Пскове через балкон. Злоумышленник украл почти 500 тыс. рублей.

Скрывшись с места преступления, он купил три смартфона популярного бренда в магазине цифровой техники для себя, своей девушки и девушки друга, который был с ним на момент траты украденных денег.

Также подросток вместе с друзьями купил несколько подержанных отечественных автомобилей, на которых молодые люди катались до отправки на металлолом.

Следователи вместе с полицейскими вышли на след предполагаемого злоумышленника, изъяли два купленных на похищенные деньги смартфона и добились частичного возмещения ущерба пострадавшей.

Следствие собрало достаточно доказательств, что дало возможность направить в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.