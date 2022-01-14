Пешехода сбили в Порхове

14 января в 15:50 на 19-ом километре трассы Порхов - Успенье водитель Газели Next наехал на пешехода 2006 года рождения. Об этом сообщает газета «Порховский вестник» со ссылкой на начальника ГИБДД по Порховскому району Бориса Шорохова.