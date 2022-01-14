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Происшествия / ДТП

Пешехода сбили в Порхове

14 января 2022 года, 19:24

 14 января в 15:50 на 19-ом километре трассы Порхов - Успенье водитель Газели Next наехал на пешехода 2006 года рождения. Об этом сообщает газета «Порховский вестник» со ссылкой на начальника ГИБДД по Порховскому району Бориса Шорохова.

Пешехода сбили в Порхове

Фото ПАИ

Наезд совершили на пешеходном переходе. На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

 По имеющейся информации, в ДТП обошлось без тяжелых повреждений. Обстоятельства выясняются.

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