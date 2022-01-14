Пешехода сбили в Порхове

14 января в 15:50 на 19-ом километре трассы Порхов - Успенье водитель Газели Next наехал на пешехода 2006 года рождения. Об этом сообщает газета «Порховский вестник» со ссылкой на начальника ГИБДД по Порховскому району Бориса Шорохова.
14 января в 15:50 на 19-ом километре трассы Порхов - Успенье водитель Газели Next наехал на пешехода 2006 года рождения. Об этом сообщает газета «Порховский вестник» со ссылкой на начальника ГИБДД по Порховскому району Бориса Шорохова.
Наезд совершили на пешеходном переходе. На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
По имеющейся информации, в ДТП обошлось без тяжелых повреждений. Обстоятельства выясняются.