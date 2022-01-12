По факту убийства собак в Гдовском районе возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту убийства собак было возбуждено следственным отделением ОМВД России по Гдовскому району. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно версии следствия, неизвестный в селе Чернево Гдовского района на новогодних праздниках застрелил трех собаки. После поступления в полицию соответствующего обращения на место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа. Ей была организована работы по установлению причастных к совершению преступления и обстоятельств произошедшего.

На данный момент находящееся на личном контроле у руководства регионального УМВД расследование преступления в рамках части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» продолжается. Всех, кто располагает значимой информацией об инциденте, полиция призывает обращаться по телефонам 02 или (81131) 2-19-32.

Подробнее о ситуации читайте в материале «АиФ-Псков» – «Собачье дело. Расстрел животных в псковской деревне вызвал большой резонанс».