Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Правосудие

По факту убийства собак в Гдовском районе возбуждено уголовное дело

12 января 2022 года, 11:25

Уголовное дело по факту убийства собак было возбуждено следственным отделением ОМВД России по Гдовскому району. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По факту убийства собак в Гдовском районе возбуждено уголовное дело

Согласно версии следствия, неизвестный в селе Чернево Гдовского района на новогодних праздниках застрелил трех собаки. После поступления в полицию соответствующего обращения на место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа. Ей была организована работы по установлению причастных к совершению преступления и обстоятельств произошедшего.

На данный момент находящееся на личном контроле у руководства регионального УМВД расследование преступления в рамках части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» продолжается. Всех, кто располагает значимой информацией об инциденте, полиция призывает обращаться по телефонам 02 или (81131) 2-19-32.

Подробнее о ситуации читайте в материале «АиФ-Псков» – «Собачье дело. Расстрел животных в псковской деревне вызвал большой резонанс».

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 27 января псковичи смогут посетить парк световых фигур «Лукоморье»
Фермерский бизнес будущего: что будут выращивать российские фермеры на горизонте 20-30 лет
Две псковички стали лауреатами «Российского писателя» в 2021 году
Какие сервисы заработали на портале Госуслуг в 2021 году
В Пскове определили место проведения крещенского купания
Еще 86 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
Из-за падения льда на собаку на одну из псковских управляющих компаний составили протокол
Свыше 210 млн рублей было выделено на повышение безопасности дорожного движения в Псковской области в 2021 году
Пушкиногорский «Зооград» закрылся для посетителей

Комментарии

Авторизация
No comments
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.