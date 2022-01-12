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Происшествия / Правосудие

Пожилой пскович предстанет перед судом за смертельное ДТП в Пензенской области

12 января 2022 года, 10:41

За совершенное дорожно-транспортное происшествие в Пензенской области, в результате которого погибла 16-летняя девушка, перед судом предстанет 74-летний житель Псковской области. Об этом сообщают «Вести Пенза».

Пожилой пскович предстанет перед судом за смертельное ДТП в Пензенской области

Фото: кадр из сюжета «Вести Пенза»

Резонансное ДТП произошло в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вечером 10 мая 2021 года. Водитель грузового тягача «Renault», житель Псковской области 1947 года рождения, двигаясь в направлении Самары со стороны Пензы, не убедился в отсутствии людей на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на трех девушек, а также столкновение со стоявшим на обочине пассажирским автобусом марки «ПАЗ».

Пожилой пскович предстанет перед судом за смертельное ДТП в Пензенской области

Фото: кадр из сюжета «Вести Пенза»

«В результате допущенных водителем грузовой автомашины правил дорожного движения, двум потерпевшим 1994 и 1990 годов рождения был причинен тяжкий вред здоровью. Девушка 2005 года рождения скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений», – сообщила старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Вину в совершенной аварии житель Псковской области признал. Дело в отношении него направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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