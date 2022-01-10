В Порховском районе задержали молодого человека, угнавшего после застолья автомобиль

Угнавшего после застолья автотранспортное средство молодого человека задержали по «горячим следам» в Порховском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно имеющейся информации, автомобиль «ВАЗ-2107» был угнан из гаража у дома в деревне Береза Порховского района в ночь на 9 января. В рамках мероприятий сотрудниками ОМВД России по Порховскому району была установлена личность подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель 2003 года рождения.

По версии следствия, молодой человек в ночь на 9 января принимал участие в новогоднем застолье в доме у потерпевшего. После этого он зашел в открытый гараж, в котором находился автомобиль хозяина с вставленными в ключ зажигания ключами, и воспользовавшись этим, угнал «ВАЗ-2107». Во время поездки на транспортном средстве молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль получил технические повреждения. Сумма причиненного ущерба в настоящее время устанавливается.

На данный момент в отношении подозреваемого жителя Порховского района возбуждено уголовное дело.