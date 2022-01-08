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Происшествия / ДТП

ДТП произошло в Псковском районе

8 января 2022 года, 11:01

ДТП произошло в ночь на 8 января около поселка Подосье Псковского района, сообщает Псковское агентство информации.

ДТП произошло в Псковском районе

Фото Псковского агентства информации
Водитель «Дэу-Нексиа» не справился с управлением машиной, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. На место ДТП оперативно прибыли пожарные, бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.

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