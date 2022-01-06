В крупном ДТП в Псковской области пострадали шесть человек

Три ребенка и трое взрослых пострадали в крупном дорожно-транспортном происшествии в Псковской области, сообщает газета «Струги».

6 января на 240-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель около деревни Катежно в Стругокрасненском районе, согласно словам очевидцев, водитель автомобиля Geely, следовавший в сторону Ленинградской области из Пскова, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Volvo и вылетел в кювет.

Согласно предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель транспортного средства Volvo и девочка, которая на момент аварии находилась в машине, а также водитель-женщина автомобиля Geely и пассажиры – двое детей четырех лет и женщина.

Два ребенка были госпитализированы в медицинское учреждение региона. Остальных пострадавших на месте аварии осматривают медики.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники МЧС, ДПС, скорой помощи и дорожной службы.

Причины и подробности аварии в настоящее время выясняются.