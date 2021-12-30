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Происшествия / ДТП

Автомобиль перевернулся в Невельском районе

30 декабря 2021 года, 09:42

Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением в деревне Шишкин Бор в Невельском районе. В результате автомобиль врезался в дорожный знак и перевернулся. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

Автомобиль перевернулся в Невельском районе

Фото: газета Невельский вестник

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, на момент их приезда в машине никого не было, поэтому неизвестно, кто был за рулём автомобиля.

Установили, что владельцем машины является 44-летний гражданин.  Подробности ДТП уточняются.

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