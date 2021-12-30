Автомобиль перевернулся в Невельском районе

Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением в деревне Шишкин Бор в Невельском районе. В результате автомобиль врезался в дорожный знак и перевернулся. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».
Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением в деревне Шишкин Бор в Невельском районе. В результате автомобиль врезался в дорожный знак и перевернулся. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».
На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, на момент их приезда в машине никого не было, поэтому неизвестно, кто был за рулём автомобиля.
Установили, что владельцем машины является 44-летний гражданин. Подробности ДТП уточняются.