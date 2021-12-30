До -8 градусов прогнозируется в Псковской области 30 декабря

30 декабря в Псковской области температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем местами выпадет небольшой снег, ночью в некоторых районах он может перерасти в умеренный. Утром по западным районам пройдет дождь, местами – ледяной. На дорогах ожидается гололедица. Ветер будет южных направлений, умеренный.

В Пскове вечером и ночью прогнозируется небольшой снег, утром переходящий в дождь. Температура воздуха составит от -4 до -6 градусов, к утру ожидается повышение до 0 градусов.

В Великих Луках столбики термометров покажут до -6...-8 градусов, к утру прогнозируется повышение до -2...-4 градусов.

В канун Нового года,31 декабря, в Псковской области ожидается повышение температур.