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Досуг / Погода

В канун Нового года в Псковской области потеплеет

29 декабря 2021 года, 13:58

31 декабря температура в Псковской области повысится до нуля градусов. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

В канун Нового года в Псковской области потеплеет

По ее словам, Псковскую область заденет циклон. Вместе с повышением температуры пройдут осадки в виде дождя со снегом, в отдельных районах может пройти ледяной дождь. «Радует, что интенсивность этих явлений будет небольшой», – подчеркнула метеоролог.

1 января температура вновь опустится до минусовой. Это будет сопровождаться усилением западного ветра.

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