В канун Нового года в Псковской области потеплеет

31 декабря температура в Псковской области повысится до нуля градусов. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

По ее словам, Псковскую область заденет циклон. Вместе с повышением температуры пройдут осадки в виде дождя со снегом, в отдельных районах может пройти ледяной дождь. «Радует, что интенсивность этих явлений будет небольшой», – подчеркнула метеоролог.

1 января температура вновь опустится до минусовой. Это будет сопровождаться усилением западного ветра.