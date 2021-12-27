Один человек погиб в результате ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

За прошедшую неделю, с 20 по 26 декабря, в результате дорожно-транспортных происшествий в Псковской области один человек погиб, десять получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД.

За данный период сотрудниками полиции было выявлено девять дорожно-транспортных происшествий и пресечено 1 тыс. 791 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения. Кроме того, за прошедшую неделю, с 20 по 26 декабря, за руль в состоянии опьянения сели 19 водителей.