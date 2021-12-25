Женщина погибла в результате ДТП в Островском районе

Пассажирка легкового автомобиля скончалась в результате ДТП в Островском районе на 347-м километре трассы. Об этом сообщает газета «Островские вести».

ВАЗ-2111 ехал со стороны Опочки в Остров. Машину начало заносить, в результате она врезалась в фуру, которая ехала навстречу. Водитель грузовика заявляет, что попытался затормозить, но не смог.

Также результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля, мужчина около 70 лет. Скончавшуюся и пострадавшего забрала скорая.