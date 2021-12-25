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Происшествия / ДТП

Женщина погибла в результате ДТП в Островском районе

25 декабря 2021 года, 11:30

Пассажирка легкового автомобиля скончалась в результате ДТП в Островском районе на 347-м километре трассы. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Женщина погибла в результате ДТП в Островском районе

Фото: газета Островские вести

ВАЗ-2111 ехал со стороны Опочки в Остров. Машину начало заносить, в результате она врезалась в фуру, которая ехала навстречу. Водитель грузовика заявляет, что попытался затормозить, но не смог.

Также результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля, мужчина около 70 лет. Скончавшуюся и пострадавшего забрала скорая.

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