Автомобиль съехал в кювет и перевернулся в Гдовском районе

Автомобиль ВАЗ-2114 на 79-м километре автодороги «Псков – Гдов – Сланцы» попал в ДТП. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

По имеющейся информации, водитель, уроженец Плюсского района, не справился с управлением на закруглении дороги, в результате чего съехал в кювет и перевернулся. Мужчина направлялся в сторону Гдова. В машине также была девушка-пассажир.



Медицинская помощь никому не потребовалась. Машина в результате аварии получила незначительные механические повреждения.

На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.