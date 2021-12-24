Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся в Гдовском районе

24 декабря 2021 года, 14:35

Автомобиль ВАЗ-2114 на 79-м километре автодороги «Псков – Гдов – Сланцы» попал в ДТП. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся в Гдовском районе
Фото: газета «Гдовская заря»

По имеющейся информации, водитель, уроженец Плюсского района, не справился с управлением на закруглении дороги, в результате чего съехал в кювет и перевернулся. Мужчина направлялся в сторону Гдова. В машине также была девушка-пассажир.

Медицинская помощь никому не потребовалась. Машина в результате аварии получила незначительные механические повреждения.

На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников выделил дополнительные средства на новогодние украшения районов Псковской области
Малле Богачева о поддержке сето: Чтобы развивать народные промыслы, необходимо, чтобы их было кому развивать
Россельхозбанк пополнил экосистему Своё Фермерство комплексным цифровым ресурсом для животноводов
В Пскове от обрушения спасена южная башня Снетогорского монастыря
Тройное ДТП произошло на границе с Псковской областью
Медаль «За спасение на воде» получил семиклассник из Пскова
Россияне планируют встречать Новый год с фермерской уткой, красной рыбой и сладостями на столе
В Псковской области поезд «Санкт-Петербург – Гомель» врезался в стадо коров
В феврале в России пройдёт инвестиционный форум «Сириус-22»

Комментарии

Авторизация
No comments
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.