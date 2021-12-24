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Происшествия / ДТП

Тройное ДТП произошло на границе с Псковской областью

24 декабря 2021 года, 13:31

На границе с Псковской областью произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

Тройное ДТП произошло на границе с Псковской областью

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Авария произошла 24 декабря недалеко от границы Ленинградской области и Плюсского района около деревни Заплюсье.

Согласно имеющейся информации, водитель фуры Scania врезался во впереди едущее транспортное средство DAF, которое въехало по инерции в автомобиль «Жигули». На данном участке автомобильной дороги в настоящее время проводятся ремонтные работы. По предположению, водители легковушки и фуры DAF начали притормаживать, в то время как Scania не успел вовремя среагировать. На данный момент движение транспорта на данном участке автодороги затруднено.

В результате ДТП пострадал водитель фуры Scania, его доставили в больницу с переломом ноги. На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Обстоятельство аварии уточняются.

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