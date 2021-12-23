С 2018 года бюджет Псковской области практически удвоился

Бюджет Псковской области на 2018 год был принят в объёме 24 млрд рублей, а на 2022 год его доходная часть составляет уже 47,9 млрд рублей. Такие данные озвучил губернатор Михаил Ведерников в своём бюджетном послании, с которым он выступил на сессии Псковского областного Собрания 23 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он напомнил, что 2018 год регион закончил с доходной частью бюджета в 36,3 млрд. На 2020 год доходы региональной казны были утверждены в объёме 34,9 млрд рублей, к концу года они достигли 43,5 млрд рублей.

«Этот год начинался с 36,5 млрд, а заканчиваем рекордными 49-ю млрд. И это выше показателя предыдущего года на 12,6%», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что получить такой результат позволила последовательная, системная и ответственная работа с федеральным центром. «Все вместе, нашей большой региональной командой, мы добиваемся реализации поручений президента, премьера, членов федерального Правительства, особое внимание уделяя реализации национальных проектов», - сказал Михаил Ведерников. Он отметил значительную поддержку, которую оказывает Псковской области сенатор Андрей Турчак, обратил внимание на помощь региону со стороны митрополита Псковского и Порховского Тихона, по инициативе которого реализуются крупные проекты, среди которых возведение монумента «Александр Невский с дружиной».

«Шаг за шагом мы последовательно формируем репутацию Псковской области как субъекта, который во что бы то ни стало держит слово, способен на выполнение сложных и масштабных задач», - заявил Михаил Ведерников.

Благодаря этому, отметил он, регион получает серьёзную поддержку. Так, в этом году в дорожный фонд поступили 1,7 млрд рублей, в результате чего он вырос до 10 млрд, что позволило отремонтировать 212 километров дорог.

3 млрд дополнительных средств были выделены области на обеспечение сбалансированности бюджета, 1,2 млрд из них поступили накануне сессии Собрания. Из этих средств 652 млн рублей будут перенесены в расходы следующего года. «Это те средства, которые я буду просить председателя Правительства разрешить направить на стимулирование жилищного строительства, создание 10 постов скорой медицинской помощи в районах, покупку жилья для сирот, врачей и востребованных кадров», - пояснил губернатор.

Ещё часть денег пойдёт на оперативные расходы области и муниципалитетов. В частности на сессии депутатам предстоит принять поправку об увеличении финансовой помощи местным бюджетам в размере почти 300 млн рублей. Они пойдёт на обеспечение отопительного сезона и финансирование точечных поручений.

По решению президента, в Псковскую область направлены 500 млн на закупку почти 200 единиц современного медицинского оборудования. Также 210 млн рублей выделены на разработку проектно-сметной документации для модернизации инфраструктуры приграничных районов, 200 млн рублей – на установку 48 базовых станций сотовой связи.

Михаил Ведерников подчеркнул, что довольно много работ проводится за счёт внебюджетных источников, например, по программе «Газпром – детям». В этом году по ней были открыты 11 пришкольных стадионов, в следующем году появится ещё 15.