В штатном режиме на новогодних праздниках будет курсировать поезд «Луга-Псков»

Электропоезд «Луга-Псков» на новогодних праздниках будет курсировать в штатном режиме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками электропоезд Луга-Псков с 30 декабря по 9 января будет курсировать в штатном режиме, по календарным дням недели», – отметили в пресс-службе.

При этом отменяется курсирование поезда №6507 по маршруту «Луга-Псков» 1 января.

Всю необходимую информацию об изменениях в расписании пригородных поездов в Псковской области можно узнать на информационных стендах «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», а также на интернет-ресурсах: www.tutu.ru и www.rasp.yandex.ru и по почте OfRas_SZPPK@orw.ru.

Ранее стало известно, что с 1 января в Псковской области изменятся тарифы на проезд в поездах пригородного сообщения.