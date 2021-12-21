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Транспорт / Инфраструктура

С 1 января в Псковской области изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах

21 декабря 2021 года, 09:57

С 1 января в Псковской области изменятся тарифы на проезд в поездах пригородного сообщения. Об этом сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

С 1 января в Псковской области изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах

Источник: pixabay.com

Стоимость проезда в поездах пригородных направлений по Псковской области с 1 января 2022 года составит 32 рубля за первые 10 км и 3 рубля 20 копеек за каждый последующий километр вне зависимости от дальности поездки. Столько же нужно будет заплатить и за проезд ребенка от 5 до 7 лет. Бесплатно в поездах пригородных направлений могут ездить дети до 5 лет.

Всю необходимую информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно найти на вокзалах и станциях Псковской области, а также на официальном сайте «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

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