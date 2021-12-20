Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

15 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

20 декабря 2021 года, 12:54

С 13 по 19 декабря в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий 15 человек получили травмы различной степени тяжести, пять человек погибли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД.

15 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю было пресечено 1 тыс. 794 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения и выявлено 14 ДТП. Кроме того, за данный период, с 13 по 19 декабря, за руль в нетрезвом виде сели 34 водителя, трое из них были выявлены повторно.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Новый год Псковскую область ожидают минусовые температуры
Антициклон принесет в Псковскую область морозы до -20 градусов
На 79% занят ковидный коечный фонд в Псковской области
Мебель для главного магазина России делает псковская фабрика
Руководитель псковского ансамбля «Сказ» Константин Абабков стал лауреатом премии Правительства России в области культуры
Новогодняя ярмарка открылась в Пскове
Почти на 4% снизился рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области
Мнение дизайнера о новогоднем Пскове стало самой цитируемой публикацией «Псковской правды» за неделю
Псковский врач рассказала, что такое «прон-позиция» и почему она так важна при лечении ковида

Комментарии

Авторизация
No comments
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.