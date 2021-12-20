15 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

С 13 по 19 декабря в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий 15 человек получили травмы различной степени тяжести, пять человек погибли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю было пресечено 1 тыс. 794 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения и выявлено 14 ДТП. Кроме того, за данный период, с 13 по 19 декабря, за руль в нетрезвом виде сели 34 водителя, трое из них были выявлены повторно.