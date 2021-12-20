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Происшествия / ДТП

Водитель погиб в результате ДТП в Стругокрасненском районе

20 декабря 2021 года, 08:33

Вечером 19 декабря водитель скончался в результате дорожно-транспортного происшествия на 238-м километре трассы «Санкт-Петербург – Невель» в Стругокрасненском районе. Об этом сообщает газета «Струги».

Водитель погиб в результате ДТП в Стругокрасненском районе

Фото: газета «Струги»

По имеющейся информации, 41-летний житель Санкт-Петербурга, находясь за рулём автомобиля Renault Sandero, ехал со стороны Пскова в сторону Санкт-Петербурга. Водитель не справился с управлением, в результате чего съехал в канаву и перевернулся. Автомобиль оказался в болоте. Мужчина погиб.

Сотрудники МЧС по приезде извлекли машину из болота и деблокировали тело погибшего петербуржца.

На месте случившегося работали сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняются. 

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