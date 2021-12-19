Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Две женщины погибли в результате падения машины в реку в Гдовском районе

19 декабря 2021 года, 14:00

19 декабря в районе 10 утра на 14 км от  Гдова в результате ДТП скончались две женщины. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Две женщины погибли в результате падения машины в реку в Гдовском районе

По имеющейся информации, автомобиль Renault Capture сначала съехал в кювет, а после в реку Куна. В результате случившегося скончались две женщины – 1940 и 1970 года рождения. 

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Две женщины погибли в результате падения машины в реку в Гдовском районе

Две женщины погибли в результате падения машины в реку в Гдовском районе

Две женщины погибли в результате падения машины в реку в Гдовском районе

Две женщины погибли в результате падения машины в реку в Гдовском районе

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Что готовят для псковичей филармония и Губернаторский симфонический оркестр, расскажут в новом выпуске «Псковский телеграм Online»
Авиарейс МинВоды-Псков переносится из-за позднего прибытия самолета
От 600 рублей за метр стоит живая ёлка в Пскове
До -11 градуса похолодает ночью 19 декабря в Псковской области
322 человека вылечились от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки
555 жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса за 18 декабря
При строительстве временного моста в Пскове вдоль домов установят шумозащитные экраны
Временный мост через реку Великую в Пскове установят на 2-3 года
В Пскове планируют поднять со дна реки старый железный Ольгинский мост

Комментарии

Авторизация
No comments
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.