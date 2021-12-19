Две женщины погибли в результате падения машины в реку в Гдовском районе

19 декабря в районе 10 утра на 14 км от Гдова в результате ДТП скончались две женщины. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющейся информации, автомобиль Renault Capture сначала съехал в кювет, а после в реку Куна. В результате случившегося скончались две женщины – 1940 и 1970 года рождения.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.