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Происшествия / ДТП

Петербуржец погиб в ДТП с участием фур в Стругокрасненском районе

18 декабря 2021 года, 12:03

В Стругокрасненском районе при столкновении двух фур погиб житель Санкт-Петербурга, сообщает газета «Струги».

Петербуржец погиб в ДТП с участием фур в Стругокрасненском районе

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 18 декабря в деревне Ротный Двор на 151-м километре автотрассы «Санкт-Петербург – Псков».

Грузовой автомобиль DAF под управлением 46-летнего жителя Белоруссии выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с другой фурой DAF, за рулем которой находился житель Санкт-Петербурга. По предварительной информации, выехавший на встречную сторону дороги водитель не выбрал безопасную скорость движения, которая соответствовала бы метеорологическим условиям.

В результате аварии погиб житель Санкт-Петербурга. Второй водитель, житель Белоруссии, был доставлен в областную больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ДПС, скорой помощи, а также дорожные работники, которые убрали с проезжей части осколки от транспортных средств.

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