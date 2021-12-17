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Общество / Дети

Победившие в конкурсе юные псковичи отправились на «Успешную елку» в рамках нацпроекта «Образование»

17 декабря 2021 года, 13:56

Четверо детей из Псковской области попали на «Успешную елку» в Москве после участия во всероссийском конкурсе «Новые места», прошедшего под эгидой федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Победившие в конкурсе юные псковичи отправились на «Успешную елку» в рамках нацпроекта «Образование»

Пресс-служба администрации Псковской области

Министерство просвещения РФ совместно с Федеральным центром дополнительного образования и оздоровления детей организовало конкурс видеороликов, участниками которого стали учащиеся школ от 10 до 12 лет. Ребятам предлагалось рассказать о своих учреждениях дополнительного образования.

Сотни работ из 52 регионов России отправили на конкурс. В итоге стали известны 104 победителя, 4 из которых из Псковской области: Даричев Тимофей (Псков, Центр «Патриот»), Валуева Елизавета (Великие Луки, Центр технического творчества), Головина Ангелина (Пустошка, Пустошкинская сельская общеобразовательная школа), Иванова Ксения (Тямша, Псковский район, Тямшанская гимназия).

Псковские ребята приняли участие в насыщенной программе «Успешной елки». Мероприятие включало торжественную часть с церемонией награждения, а также экскурсии по Москве.

Псковская область участвует в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2020 года. За два года более 20 тыс. новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям (техническая, естественно-научная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная) создали на территории региона.

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