Ведерников о модернизации электросети: Постараемся, чтобы программа была принята до конца года

«Постараемся, чтобы программа была принята до конца года», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос о модернизации электросетевого комплекса региона в ходе прямой линии на канале «Россия 24» 16 декабря.

Он напомнил, что программа была разработана компанией «Россети», согласована с регионом, получила поддержку на федеральном уровне. На её реализацию необходимо 5 млрд рублей, выделение которых предлагается распределить на три года.

По словам Михаила Ведерникова, он просил поддержать программу президента России Владимира Путина во время его визита в Псковскую область.

«Осталось убедить Минфин, поскольку он считает, что «Россети» могут найти средства у себя», - сказал глава Псковской области. Он добавил, что региону с реализацией программы своими силами не справиться.