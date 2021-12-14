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Происшествия / Правосудие

За пьяное ДТП без прав псковичка получила три года колонии

14 декабря 2021 года, 19:32

25-летняя псковичка получила три года колонии за пьяное ДТП без водительских документов. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Псковского района.

За пьяное ДТП без прав псковичка получила три года колонии

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

15 августа псковичка в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Тайота Камри» не справилась с управлением и совершила наезд на два транспортных средства, припаркованных у автобусной остановки «Дуброво». После столкновения одна из машин по инерции совершила наезд на 16-летнюю девушку, которая в этот момент находилась на остановке.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Псковичка в ходе судебного разбирательства была признана виновной. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишения права управлять всеми видами механических транспортных средств на 2 года 10 месяцев.

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