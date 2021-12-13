Фура опрокинулась в кювет в Гдовском районе

ДТП с участием большегруза с прицепом произошло на 79-м кил ометре дороги Псков – Гдов произошло. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

По имеющимся сведениям, водитель не смог справиться с управлением на опасном повороте к деревне Самолва, где скорость транспорта ограничена до 50 километров в час, и опрокинулся. Опрокидывание случилось в ходе движения, поэтому удар пришёлся пришёлся на правую сторону. Водитель не пострадал.