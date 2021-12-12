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Происшествия / ДТП

Две фуры столкнулись на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе

12 декабря 2021 года, 13:53

12 декабря за деревней Цапелька Стругокрасненского района на трассе Р-23 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух фур. Об этом сообщает интернет-телевидение «Piter.TV»

Две фуры столкнулись на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе

Фото: скрин видео интернет-телевидения «Piter.TV»

Из-за произошедшей аварии тяжелогрузов на данном участке дороги федерального значения затруднено движение транспортных средств. Как отмечают очевидцы ДТП, две столкнувшиеся фуры полностью заняли одну из полос. В настоящее время на месте происшествия работает регулировщик.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших уточняется. 

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