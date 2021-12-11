Ведерников прокомментировал поступившую из федерального бюджета помощь Псковской области

Под конец года Псковская область получила серьёзную помощь из федерального бюджета. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своем Instagram.

180 млн рублей на поддержку агропромышленного комплекса пришло на прошлой неделе. «Красное знамя» получило их в виде субсидии за строительство молочной фермы. Ещё 280 млн рублей поступило на финансирование проектов по формированию комфортной городской среды.

На этой неделе Псковская область получила 260 млн рублей на поддержку региональной системы обязательного медицинского страхования. В первую очередь полученные средства пойдут на финансирование стационарного лечения пациентов, болеющих коронавирусом. Также регион получил 17 машин скорой помощи и 54 медико-санитарных автомобиля, которые направят в медицинские организации 12-ти районов области.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предоставило средства на закупку спортивного инвентаря: девяти байдарок, пяти швертботов, десяти мишенных установок для биатлона, аппаратно-программного комплекса для скрининговой оценки спортсменов, а также хоккейных клюшек для спортивной школы «Олимп». Перечисленное поступит в область до конца 2021 года.

Почти 1,2 млрд рублей направят в Псковскую область по распоряжению Председателя Правительства на поддержание бюджетной сбалансированности.

«Хочу искренне поблагодарить Михаила Владимировича и все Правительство РФ за постоянную системную помощь и поддержку нашего региона», – подытожил губернатор.