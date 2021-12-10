Родители юных псковичей смогут принять участие в новогодних утренниках

Фотографы и родители смогут принять участие в новогодних утренниках детей при наличии одного из трех необходимых документов. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

«По моей просьбе Роспотребнадзор проработал возможность разрешить родителям и фотографам принимать участие в утренниках (в детских садах, школах, колледжах)», – рассказал глава региона.

Родители и фотографы смогут посетить утренники при наличии одного из трёх стандартных документов: справки (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) о перенесённом заболевании или медотвода со свежим ПЦР-тестом.