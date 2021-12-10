Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

На 40% снизилось количество пострадавших в ДТП в Псковской области за год

10 декабря 2021 года, 09:52

В Псковской области за прошедший год количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 40%. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Эти данные он привел на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 9 декабря.

На 40% снизилось количество пострадавших в ДТП в Псковской области за год

Фото: Андрей Степанов

По его словам, общее количество ДТП в Псковской области снизилось почти на 20%, а количество раненых уменьшилось на 15%. Также Михаил Ведерников отметил, что в регионе на данный момент зафиксировано 14 очаговых и предочаговых мест концентрации аварий на дороге. По ним уже сформированы дорожные карты с целью снижения количества ДТП.

«Вместе с тем необходимо усилить работу по безопасности школьников на дороге. В этом году погибло 6 детей – и нам нужно сделать всё возможное, чтобы этот показатель снизился до нуля», – подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что в бюджете Псковской области на 2022 год будут предусмотрены средства на проведение выездных мероприятий Центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Кроме того, глава региона напомнил, что в текущем году на 90 млн рублей была нанесена и обновлена дорожная разметка, на 40 млн установлены ограждения, а также обустроены 22 пешеходных перехода со светофорами около учреждений образования. Все работы были проведены за счет сэкономленных средств.

«Рассчитываю, что, придерживаясь выбранной нами ранее стратегии, в следующем году мы сделаем наши дороги ещё более безопасными. Благодарю всех за работу, сделано, действительно, много», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Telegram канал @pravdapskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Завод «Титан-Полимер» наградил лучших волонтёров ПсковГУ
Циклон принесет в Псковскую область ледяной дождь и гололед
В частном доме Пскова ликвидировали сильный пожар
СК «РСХБ-Страхование» проанализировала обращения аграриев к экспертам
Народный артист предложил проводить студенческие оперные фестивали в Пскове
Елку за 6 рублей могут купить псковичи к Новому году
Почетной грамотой Президента России награждены четыре педагога Псковской области
11 декабря в Пскове откроются две лыжные трассы и три катка
До 12 декабря в Псковской области прогнозируется ледяной дождь

Комментарии

Авторизация
No comments
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.