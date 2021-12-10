На 40% снизилось количество пострадавших в ДТП в Псковской области за год

В Псковской области за прошедший год количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 40%. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Эти данные он привел на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 9 декабря.

По его словам, общее количество ДТП в Псковской области снизилось почти на 20%, а количество раненых уменьшилось на 15%. Также Михаил Ведерников отметил, что в регионе на данный момент зафиксировано 14 очаговых и предочаговых мест концентрации аварий на дороге. По ним уже сформированы дорожные карты с целью снижения количества ДТП.

«Вместе с тем необходимо усилить работу по безопасности школьников на дороге. В этом году погибло 6 детей – и нам нужно сделать всё возможное, чтобы этот показатель снизился до нуля», – подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что в бюджете Псковской области на 2022 год будут предусмотрены средства на проведение выездных мероприятий Центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Кроме того, глава региона напомнил, что в текущем году на 90 млн рублей была нанесена и обновлена дорожная разметка, на 40 млн установлены ограждения, а также обустроены 22 пешеходных перехода со светофорами около учреждений образования. Все работы были проведены за счет сэкономленных средств.

«Рассчитываю, что, придерживаясь выбранной нами ранее стратегии, в следующем году мы сделаем наши дороги ещё более безопасными. Благодарю всех за работу, сделано, действительно, много», – подчеркнул Михаил Ведерников.