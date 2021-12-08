В Пскове в результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка

22-летняя пассажирка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.



Авария произошла 7 декабря в 09.39 у дома №23 по улице Киселёва в Пскове. 43-летний водитель внедорожника Range Rover не пропустил следовавший по главной дороге автомобиль «Лада Гранта».