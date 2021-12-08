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Происшествия / ДТП

В Пскове в результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка

8 декабря 2021 года, 10:07

22-летняя пассажирка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

В Пскове в результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Авария произошла 7 декабря в 09.39 у дома №23 по улице Киселёва в Пскове. 43-летний водитель внедорожника Range Rover не пропустил следовавший по главной дороге автомобиль «Лада Гранта».

В Пскове в результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

В результате столкновения транспортных средств пострадала 22-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Девушка обратилась в областную больницу с ушибами головы и лица. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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