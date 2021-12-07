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Экономика

Гордума в первом чтении приняла бюджет Пскова на 2022 год

7 декабря 2021 года, 12:17

В первом чтении 60-й сессии Псковской городской Думы депутатами был принял проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Гордума в первом чтении приняла бюджет Пскова на 2022 год

Фото: ПАИ

По словам начальника финансового управления администрации Пскова Тамары Винт, проект бюджета прошел нулевое чтение, публичные слушания, а также рассмотрен на совместном заседании комитетов гордумы.

Согласно законопроекту бюджета Пскова, общий объем доходов областного центра на 2022 год составит 6 млрд 687 млн 420,8 тыс. рублей. В том числе, 68,5% – безвозмездные поступления, 29,2% – налоговые доходы и 2,3% – неналоговые доходы.

Общий объем расходов Пскова на 2022 год достигнет 6 млрд 793 млн 898,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета – 106 млн 478 тыс. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга, согласно имеющимся планам, на 1 января 2023 года составит 700 млн рублей.

Кроме того также предполагается, что в законопроекте ко второму чтению будут предусмотрены дополнительные дотации из областного бюджета. Тамара Винт отметила, что бюджет Пскова, сформированный сбалансированным, сможет обеспечить жизнедеятельность города.

За принятие бюджета проголосовали 17 депутатов, против – три, никто не воздержался. По итогам 60-й сессии Псковской городской Думы в первом чтении проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов был поддержан большинством голосов.

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Комментарии

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Бабулечка
12:35 07.12.2021

Вот так же все депутаты ,народные избранники, подняв правую или левую руку, или две руки,проголосовали за аусвайсы. За исключением единиц. Так же проголосовали за изменения в конституцию, поправки. А теперь имеем, что имеем. Но каснётся каждого ,что впереди.

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