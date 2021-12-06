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Происшествия / ДТП

Два человека погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю

6 декабря 2021 года, 11:22

За прошедшую неделю, с 29 ноября по 5 декабря, в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий травмы различной степени тяжести получили шесть человек, двое погибли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Два человека погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

За данный период в Псковской области сотрудниками полиции было выявлено 1 тыс. 942 административных правонарушения и зарегистрировано восемь ДТП. С 29 ноября по 5 декабря за руль в нетрезвом виде сел 41 водитель, 12 из них выявили повторно.

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