Два человека погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю, с 29 ноября по 5 декабря, в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий травмы различной степени тяжести получили шесть человек, двое погибли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

За данный период в Псковской области сотрудниками полиции было выявлено 1 тыс. 942 административных правонарушения и зарегистрировано восемь ДТП. С 29 ноября по 5 декабря за руль в нетрезвом виде сел 41 водитель, 12 из них выявили повторно.