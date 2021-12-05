Чем закончилась история с Псковским мясокомбинатом, обсудят в «Псковском телеграме Online» 6 декабря

Соведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят события предстоящей недели. Вместе с гостями выпуска замгубернатора Псковской области Нинель Салагаевой и председателем регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым они займутся предварительным подведением итогов года.

Участники выпуска обсудят, как обстоят дела с АЧС в регионе и в безопасности ли сельхозпредприятия; какова ситуация в агросекторе; итоги в истории с Псковским мясокомбинатом. Во время дискуссии также поднимут вопрос о том, станет ли в 2022 году больше новых школ, и какова судьба победителей «Большой перемены».

Проект выйдет в прямом эфире на Youtube-канале Псковского агентства информации, а также будет транслироваться в официальной группе ПАИ в Вконтакте и Телеграм-канале «Псковские новости».