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Происшествия / ДТП

Водителя госпитализировали в результате ДТП в Псковском районе

5 декабря 2021 года, 16:54

Водителя госпитализировали в результате столкновения двух автомобилей-кроссоверов Mitsubishi в Псковском районе. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Водителя госпитализировали в результате ДТП в Псковском районе

Фото: ПАИ

Как рассказали очевидцы, женщина в первом кроссовере ехала со стороны Пскова и планировала повернуть налево. В это время водитель второй машины пошёл на обгон. В результате автомобили столкнулись и второй кроссовер выбросило в сторону дерева.

Водителя, который врезался в дерево, госпитализировали в медучреждение.

Участники ДТП были трезвыми. На месте работают аварийно-спасательная служба и сотрудники скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

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