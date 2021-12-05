Водителя госпитализировали в результате ДТП в Псковском районе

Водителя госпитализировали в результате столкновения двух автомобилей-кроссоверов Mitsubishi в Псковском районе. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Как рассказали очевидцы, женщина в первом кроссовере ехала со стороны Пскова и планировала повернуть налево. В это время водитель второй машины пошёл на обгон. В результате автомобили столкнулись и второй кроссовер выбросило в сторону дерева.

Водителя, который врезался в дерево, госпитализировали в медучреждение.

Участники ДТП были трезвыми. На месте работают аварийно-спасательная служба и сотрудники скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.