Доходы Псковской области за 2021 год преодолели планку в 50 миллиардов рублей

За 2021 год Псковская область установила новый рекорд доходов, которые преодолели планку в 50 млрд рублей. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

Планы по развитию Псковской области глава региона обсудил в рамках рабочей встречи с сенатором Андреем Турчаком, который помогает продвигать псковские проекты на федеральном уровне. Также Михаил Ведерников провел встречу с главой комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андреем Макаровым.

«Важных идей и проектов много, но для их реализации нужно добиваться не просто поддержки, а полного понимания нашей проблематики у федеральных коллег», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что все это является довольной кропотливой работой, приносящей свои результаты. Так, по его словам, в 2017 доходы Псковской области составляли порядка 27 млрд рублей, в 2021 году это число преодолело планку в 50 млрд рублей.

«Рассчитываю, что и будущий год будет не менее плодотворным», – подчеркнул губернатор региона.