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Происшествия / Правосудие

Совершивший смертельное ДТП в Куньинском районе водитель фуры предстанет перед судом

3 декабря 2021 года, 17:14

Перед судом по обвинению в автомобильной аварии, унесшей жизни трех человек, в том числе ребенка, в Куньинском районе предстанет водитель фуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Совершивший смертельное ДТП в Куньинском районе водитель фуры предстанет перед судом

Фото: газета Куньинского района «Пламя»

В отношении жителя Калининграда следственными органами было завершено расследование уголовного дела согласно п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, находящимся в состоянии опьянения).

Согласно версии следствия, летом, 9 июля 2021 года, обвиняемый возвращался из Москвы в Калининград, управляя крупнотоннажным грузовым автомобилем с полуприцепом. На участке автомобильной дороги М-9 «Балтия» в Куньинском районе житель Калининграда выехал на встречную полосу, совершив столкновение с легковым автомобилем, в котором на момент аварии находились пожилые супруги и их 6-летняя внучка, которую они везли из детского сада домой. В результате дорожно-транспортного происшествия все пассажиры легковушки погибли.

Водитель фуры в ходе предварительного следствия отказаться содействовать установлению всех обстоятельств преступления и давать показания. Автотехническая судебная экспертиза установила, житель Калининграда грубо нарушил Правила дорожного движения РФ. Данные выводы были положены в основу обвинения. Кроме того, по результатам химической судебной экспертизы было установлено нахождение подследственного в состоянии наркотического опьянения во время совершения ДТП.

На данный момент следственными органами собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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