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Происшествия / ДТП

Трактор и автобус столкнулись в Псковском районе

3 декабря 2021 года, 15:18

В Псковском районе водитель трактора врезался в городской автобус, следовавший по маршруту №124 «Неёлово – Ваулино». Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Трактор и автобус столкнулись в Псковском районе

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Дорожно-транспортное происшествие, по словам очевидцев, произошло недалеко от жилого комплекса «Околица» в деревне Портянниково.

Авария произошла в результате столкновения очищающего обочины от снега трактора, который двигался задним ходом, и стоящего на остановке автобуса. Согласно предварительной информации, тракторист при движении назад не заметил транспортное средство. В результате ДТП у городского автобуса разбито левое стекло и поврежден радиатор. Никто из пассажиров не пострадал.

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