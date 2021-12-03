Трактор и автобус столкнулись в Псковском районе

В Псковском районе водитель трактора врезался в городской автобус, следовавший по маршруту №124 «Неёлово – Ваулино». Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Дорожно-транспортное происшествие, по словам очевидцев, произошло недалеко от жилого комплекса «Околица» в деревне Портянниково.

Авария произошла в результате столкновения очищающего обочины от снега трактора, который двигался задним ходом, и стоящего на остановке автобуса. Согласно предварительной информации, тракторист при движении назад не заметил транспортное средство. В результате ДТП у городского автобуса разбито левое стекло и поврежден радиатор. Никто из пассажиров не пострадал.