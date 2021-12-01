Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Комитетами гордумы в первом чтении одобрен бюджет Пскова на 2022 год

1 декабря 2021 года, 11:52

Все комитеты Псковской городумы порекомендовали принять проект бюджета города Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении на предстоящей сессии гордумы. Об этом сообщает ПАИ.

Комитетами гордумы в первом чтении одобрен бюджет Пскова на 2022 год

Начальник финансового управления городской администрации Тамара Винт напомнила, что 30 ноября прошли публичные слушания и поблагодарила депутатов за присутствие. Она перечислила основные характеристики городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Общий объём доходов бюджета Пскова на 2022 год, согласно законопроекту, составит 6 млрд 687 млн 420,8 тысяч рублей, расходов – 6 млрд 793 млн 898,8 тысяч рублей, дефицит бюджета Пскова – 106 млн 478 тысяч рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года по плану составит 700 млн рублей. Предполагается, что ко второму чтению проекта закона о бюджете Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрят дополнительные дотации из облбюджета.

На совместном заседании комитетов Псковской гордумы большинством голосов депутаты поддержали проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении. В дальнейшем его рассмотрят на ближайшей сессии Псковской городской Думы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Движение на Некрасова в Пскове затруднено из-за ДТП
Авиарейс Москва – Псков отменили из-за плохой погоды
Более 245 тысяч человек привились первым компонентом вакцины в Псковской области
Минусовая температура и снег ожидаются в Псковской области 1 декабря
Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
130 млн рублей выделят на ремонт псковских тротуаров и пешеходных дорожек в 2022 году
Примерно 200 км за смену проезжает снегоуборочная машина в Пскове
Почти 60 ковид-бригад ежедневно работают в Псковской области
Борис Елкин призвал коммунальные службы ответственнее подходить к работе

Комментарии

Авторизация
No comments
Эффект накопления ошибок

Экономика / Промышленность
22 ноября 11:00

Эффект накопления ошибок

Что могло привести к кризису на «Псковмясопроме»?
Закодированные

Экономика / Туризм
21 октября 12:35

Закодированные

«Псковская правда» выяснила, как QR-коды отразились на туристах и куда податься, если есть только ПЦР-тест.
«Питерские идут!»

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
8 октября 12:19

«Питерские идут!»

Почему для псковичей сейчас не время менять машину