Комитетами гордумы в первом чтении одобрен бюджет Пскова на 2022 год

Все комитеты Псковской городумы порекомендовали принять проект бюджета города Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении на предстоящей сессии гордумы. Об этом сообщает ПАИ.

Начальник финансового управления городской администрации Тамара Винт напомнила, что 30 ноября прошли публичные слушания и поблагодарила депутатов за присутствие. Она перечислила основные характеристики городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Общий объём доходов бюджета Пскова на 2022 год, согласно законопроекту, составит 6 млрд 687 млн 420,8 тысяч рублей, расходов – 6 млрд 793 млн 898,8 тысяч рублей, дефицит бюджета Пскова – 106 млн 478 тысяч рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года по плану составит 700 млн рублей. Предполагается, что ко второму чтению проекта закона о бюджете Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрят дополнительные дотации из облбюджета.

На совместном заседании комитетов Псковской гордумы большинством голосов депутаты поддержали проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении. В дальнейшем его рассмотрят на ближайшей сессии Псковской городской Думы.