130 млн рублей выделят на ремонт псковских тротуаров и пешеходных дорожек в 2022 году

130 млн рублей заложили в бюджете Пскова на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в 2022 году. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова, выступившего на публичных слушаниях по проекту бюджета Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Фото: Арсений Тимашов
По словам Григория Стороненкова, такой объем финансирования тротуаров в Пскове выделяют впервые, в 2022 году данному вопросу уделят большое внимание.
На ремонт улицы Советской Армии направят 62 млн рублей, на ремонт улицы Яна Райниса – 19 млн рублей.
Также в следующем году разыграют трёхлетний контракт на 30 млн рублей, в рамках которого планируется строительство новых тротуаров.