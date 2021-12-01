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Экономика

130 млн рублей выделят на ремонт псковских тротуаров и пешеходных дорожек в 2022 году

1 декабря 2021 года, 08:32

130 млн рублей заложили в бюджете Пскова на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в 2022 году. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова, выступившего на публичных слушаниях по проекту бюджета Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

130 млн рублей выделят на ремонт псковских тротуаров и пешеходных дорожек в 2022 году

Фото: Арсений Тимашов

По словам Григория Стороненкова, такой объем финансирования тротуаров в Пскове выделяют впервые, в 2022 году данному вопросу уделят большое внимание.

На ремонт улицы Советской Армии направят 62 млн рублей, на ремонт улицы Яна Райниса – 19 млн рублей.

Также в следующем году разыграют трёхлетний контракт на 30 млн рублей, в рамках которого планируется строительство новых тротуаров.

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