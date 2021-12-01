130 млн рублей выделят на ремонт псковских тротуаров и пешеходных дорожек в 2022 году

130 млн рублей заложили в бюджете Пскова на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в 2022 году. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова, выступившего на публичных слушаниях по проекту бюджета Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.