Псковские депутаты приняли областной бюджет 2022 года в первом чтении

Депутаты Псковского облсобрания приняли проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в первом чтении.

На данный момент трансферты из федерального бюджета субъектам РФ распределены не в полном объеме, в связи с чем утверждённые параметры можно считать предварительными . Исходя из прогнозов, ко второму чтению доходы возрастут на 4,3 млрд рублей.

Доходы в размере 42 млрд 824 млн 604 тысяч рублей, расходы – 46 млрд 049 млн 528 тысяч рублей при дефиците 3 млрд 224 млн 924 тысячи рублей зафиксировали на этапе первого чтения.

Для работы над проектом бюджета Псковской области по параметрам второго чтения депутаты создали постановлением согласительную комиссию, руководствуясь положениями закона «О бюджетном процессе в Псковской области».

В неё вошли 12 человек: по одному человеку от каждой парламентской фракции, и представители администрации региона.

Представителями от законодательного органа стали Александр Братчиков от партии «Единая Россия», Пётр Алексеенко от партии «КПРФ», Антон Минаков от «ЛДПР», Артур Гайдук от партии «Яблоко», Андрей Маковский от «Новых людей», Олег Брячак от «Справедливой России – Патриоты – За правду»; от исполнительной власти: первый замгубернатора Вера Емельянова, руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев, вице-губернаторы Татьяна Баринова, Василий Осипов, Нинель Салагаева и первый замруководителя аппарата администрации – начальник правового управления Наталья Волкова.

В работе согласительной комиссии с правом совещательного голоса примет участие представитель Ассоциации муниципальных образований Псковской области.

Предложения и поправки в согласительную комиссию по предмету второго чтения будут приниматься до 18:00 7 декабря.