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Происшествия / ДТП

Снегопад не вызвал рост ДТП на дорогах Пскова

30 ноября 2021 года, 11:37

Сильный снегопад и метель не увеличили количество ДТП в Пскове. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу городского отделения ГИБДД.

Снегопад не вызвал рост ДТП на дорогах Пскова

Фото: Андрей Степанов

29 ноября в Пскове зарегистрировали 16 ДТП. Данное число является средним для аварий в обычный день.

За утро 30 ноября сотрудники ГИБДД зарегистрировали четыре ДТП в Пскове. Большинство аварий произошли в центре города, а также на улице Киселёва, Яна Райниса, Металлистов, Рижском проспекте, Леона Поземского и Николая Васильева.

Сотрудники ГИБДД напоминают что в связи с снегопадом необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также безопасную скорость движения. Водителям следует быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Пешеходы должны быть внимательными – в такую погоду тормозной и остановочный путь автомобилей возрастает.

В выходные из-за снегопада в городе не произошло ни одного ДТП.

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