Новосокольнический суд вынес приговор двум ворам

25 ноября в Новосокольническом районном суде Псковской области вынесли приговор по уголовному делу двум местным жителям, которых обвининили в краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В марте 2021 года обвиняемые, договорившись о том,чтобы украсть чужое имущество. направлись к частному жилому дому потерпевшего. С помощью топора, один из мужчин взломал навесной замок на входной двери. Затем подсудимые проникли внутрь дома, откуда похитили киот с парными иконами Богоматери и Спасителя. Обвиняемые скрылись с украденным с места происшествия, планируя вернуться и продолжить хищение.

В апреле 2021 года злоумышленники вернулись на место престпления, зашли внутрь через незапертую дверь и похитили две металлические кровати.

Преступники причинили потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 6 тыс. рублей.

Во время судебного заседания мужчины полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев каждому.