57 место по уровню закредитованности населения заняла Псковская область

Псковская область заняла 57-е место по уровню закредитованности населения среди всех регионов России. Об этом сообщает РИА Новости .

Согласно данным опубликованного рейтинга, 236,3 тыс. рублей заемных средств в среднем приходится на одного жителя Псковской области. Это на 28,12 рублей больше, чем в предыдущем году. Соотношение годовой зарплаты и среднедушевого долга по кредитам составляет 68%.

Аутсайдером рейтинга закредитованности населения стала Республика Калмыкия. Здесь данное соотношение составляет 100,1%, а среднее количество заемных средств достигло 339,8 тыс. рублей. Также худший результат показали Курганская область и Республика Тыва. В них соотношение годовых зарплат и среднедушевого долга по кредитам составляет 87,4% и 82,2% соответственно. В Курганской области жители должны банкам в среднем 293,7 тыс. рублей, в Республике Тыва — 410,7 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стала Республика Ингушетия. Здесь житель в среднем должен 36,3 тыс. рублей банкам, а кредитная задолженность от средней зарплаты составляет 11,3%. На втором месте расположилась Чеченская республика (70,9 тыс. рублей и 22,6%), на третьем — Республика Дагестан (74,8 тыс. рублей и 22,8%).

В Северо-Западном федеральном округе лидирующую позицию занял Ненецкий автономный округ (12 место во всероссийском рейтинге). Здесь соотношение годовой зарплаты и среднедушевого долга по кредитам составило 45,8%, а задолженность банкам в среднем составляет 447,2 тыс. рублей.

Аутсайдером в СЗФО стала Калининградская область (68-е место в общем рейтинге). В регионе среднем на одного жителя приходится 298,5 тыс. заемных рублей, а соотношение долга к зарплате достигло 72,2%.