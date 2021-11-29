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Досуг / Погода

До конца недели в Псковской области сохранится снежная погода

29 ноября 2021 года, 16:20

Снежная погода в Псковской области сохранится до конца недели. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

До конца недели в Псковской области сохранится снежная погода

Фото: Дарья Хваткова

Отрицательные температуры и снежная погода, по ее словам, сохранятся в регионе, по предварительным прогнозам, на протяжении 5-6 дней.

«Ожидаем сохранение снега в центре и северной части региона. На юге региона ожидается мокрый снег и налипание», – отметила Тала Нещадимова.

Также метеролог уточнила, что в более тяжелой ситуации находится Юг Псковской области. Там на данный момент сохраняется гололедица и гололед, а также переход температур с плюсовых на минусовые.

«30 ноября ожидаем северо-западный ветер, который добавит холод по ощущениям», – добавила Тала Нещадимова.

Ранее стало известно о сильном снегопаде, который ожидается в Псковской области 29 и 30 ноября.

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