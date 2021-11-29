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Происшествия / ДТП

26 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

29 ноября 2021 года, 14:37

За прошедшую неделю, с 22 по 28 ноября, в результате дорожно-транспортных происшествий в Псковской области погибли три человека, 26 получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

26 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

Фото: Андрей Степанов

За данный период сотрудниками полиции было зарегистрировано 17 ДТП и выявлено 1 тыс. 947 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Кроме того, с 22 по 28 ноября за руль в нетрезвом виде сели 40 водителей, три из них выявили повторно.

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